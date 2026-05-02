上方漫才大賞2026で「奨励賞」を受賞した金属バット。関西では高い評価を受けながらも、関東ではまだ知られざる実力派芸人たちについて語る。さらに、4年連続で出場を続ける「THE SECOND～漫才トーナメント～」への思いとは。 【画像】賞金1万円…上方漫才大賞の10年前に受賞していた謎の漫才賞レース 関東には伝わらない？ 上方漫才大賞の価値 -上方漫才大賞「奨励賞」おめでとうございます！ 友保