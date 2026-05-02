大ケガをきっかけに、騎手としての価値観が大きく変わったという戸崎圭太。かつては「勝たなければならない」と結果に縛られていたが、復帰後は「馬と親友になること」を何よりも大切にするようになったという。その変化はなぜ起き、どんな結果をもたらしたのか。新著『やり抜く力』に込めた思いとともに、“技術ではなく人間関係でここまで来た”と語るトップジョッキーの本音に迫った。 【画像】戸崎圭太が「騎手人生で一