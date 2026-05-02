昨年、競馬サークルを騒然とさせた「ベリーベリーホース」という“謎コメント”は、なぜ生まれたのか----。このたび初の著書『やり抜く力』を発売した戸崎圭太が当時の舞台裏を振り返るとともに、「騎手人生で一番の手ごたえ」と語る名馬との出会い、そしてトップに立ちながらも「自信はない」と語る自身の本音を明かした。 【画像】戸崎圭太が「騎手人生で一番の乗り味」と語った馬 「ベリベリ発言」と