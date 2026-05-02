ゴールデンウィーク恒例のイベント「DEJIMA博」が長崎市で開幕。 多くの家族連れなどでにぎわっています。 2日に開幕した「DEJIMA博」。 長崎市の「長崎創生プロジェクト事業」に認定されていて、交流人口を新たに創出するイベントとして親しまれています。 メイン会場の長崎水辺の森公園には、全国から70店舗以上のグルメやスイーツが集結し、オープン直後から来場者が列を作りました