ロッテ・種市篤暉投手が1日の夜、自身のインスタグラムを更新。手術を終えての思いを明かしました。3月には侍ジャパンの一員としてWBCに出場した種市投手。連日好投を披露し、世界に対してもその存在感を示してきました。開幕後は疲労を考慮してファームでの調整を続け、4月17日に待望の今季初登板。援護に恵まれない中でも、7回無失点の好投を披露しました。今季2戦目となった同25日のソフトバンク戦では、初回2アウトの場面で足