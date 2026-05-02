2年ぶりの一軍登録となった石田健大投手が、取材に応じました。12年目の33歳左腕・石田投手。昨季は左肩の肉離れからうまく状態があがらず、プロ初の一軍登板なしとなりました。再起に期待がかかる今季は、ファームでは11試合にリリーフ登板し、防御率0.66と好成績を残しています。さらにレベルアップできる部分があると感じる中でつかんだ一軍昇格。「感覚はとても良い状態は続いていたので、こういうタイミングで呼んでもらえて