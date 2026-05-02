「阪神−巨人」（２日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明外野手が衝撃の８号ソロを放った。八回、ルシアーノの１５２キロを仕留めると、打球は右翼席へ一直線。佐藤輝も確信した様子で一塁へ歩き、甲子園から大歓声が響き渡った。この日は４安打の大暴れで打率・４０５まで上昇した。リーグ単独トップに躍り出る一発は、打球速度１８７キロの弾丸打球。日本テレビ系の中継でも、巨人ＯＢの高橋由伸氏が「打球速度１８７キロ。メ