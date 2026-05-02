「ソフトバンク５−０楽天」（２日、みずほペイペイドーム）楽天が今季５度目の零敗で今季最長の６連敗。借金が今季ワーストの「４」に膨らんだ。先発のウレーニャは二回まで無安打に抑えたが、三回に暗転。連打と四球で２死満塁とし、栗原に右越え満塁本塁打を浴びた。四回にも山川に左中間ソロを被弾した。打線は初回２死から黒川、浅村の連打で一、二塁とし、村林も左前打で続いたが、本塁に突入した黒川が左翼からの好