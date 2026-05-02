「第２回京急開発グループ杯」（３日開幕、平和島）芦沢望（４８）＝東京・８６期・Ａ２＝が注目エンジンのひとつである６０号機を獲得。前節も山崎郡（大阪）が優出３着の結果を残したパワー確かなエンジンだ。２日のスタート特訓後は「足合わせは金田諭（埼玉）さんに行かれたけど、もらったままで乗りやすいしいい感じ。ポテンシャルは感じる」と早くも手応えをつかんでいた。前回の平和島は今年１月の正月開催で優出２着