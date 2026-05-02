「春季高校野球滋賀大会・準々決勝、近江１１−７八幡商」（２日、マイネットスタジアム皇子山）近江が九回に逆転勝ちし、夏のシード権を獲得した。先発の谷口蓮太郎投手（２年）は３回１／３を７失点。劣勢の中、近江は五回にアクシデントにも見舞われた。この日２安打を放っていた主将の杉本将吾捕手（３年）が死球を受け、途中交代した。五回の守備から代わってマスクをかぶったのは１年生の清水健翔捕手。この日が公式戦