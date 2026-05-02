「阪神−巨人」（２日、甲子園球場）巨人・石川が２番手で登板し、七回に４失点。５点ビハインドとなった。六回は無失点で抑えたが、七回は先頭佐藤輝の二塁打から１死満塁のピンチ。高寺に左前適時打を浴びた。続く中野には２点適時打、小野寺にも適時打を浴びた。福島には四球を与えて１死満塁。阿部監督は続投させ、森下は遊ゴロ併殺打に仕留め、ようやくこのイニングが終了した。巨人は９連戦の５戦目で２９日の広島