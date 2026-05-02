3回、先制の満塁本塁打を放ち、手をたたくソフトバンク・栗原＝みずほペイペイドームソフトバンクが快勝し、6カードぶりの勝ち越しを決めた。三回に栗原の7号満塁本塁打で先制し、四回には山川が4月16日以来の一発となる6号ソロを放った。大津が7回を無失点で無傷の4勝目。楽天は投打とも振るわず6連敗。