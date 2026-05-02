【ベルリン共同】ドイツのピストリウス国防相は2日、トランプ米政権がドイツ駐留米軍を5千人削減すると発表したことを受け、DPA通信に対し「欧州は自らの安全保障に対してより多くの責任を負わなければならない」と述べた。