日本学会は血液のがんなどにかかり大規模病院で経過観察中の患者を、地域のクリニックに「逆紹介」する実証事業を5月から、福島県と三重県で始める。患者の負担軽減や専門医不足を補うのが目的。クリニックの医師に診療ガイドを配布することで、逆紹介を促す。治療の必要がなく同意が得られた患者が対象で、病状が悪化した場合はクリニックから元の病院に再度紹介する。大規模病院からクリニックへの逆紹介は国が推進してきた