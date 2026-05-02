「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）ＰＦＰ入りしている３２戦無敗同士の井上尚弥（大橋）と中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が激突する世紀の一戦を控え、開場前から東京ドーム周辺は人で埋め尽くされていた。大阪などの関西圏はもちろん北海道や福岡など全国からファンが集結し、アメリカ在住の日本人女性もこの日のために東京に訪れた。尚弥と中谷それぞれのオフィシャルグッズ売り場