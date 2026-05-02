【餓狼伝説 City of the Wolves｜Mr.KARATE】 5月 配信予定 SNKは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC（Steam/Epic Gamesストア）用対戦格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」のSeason Pass 2 DLCキャラクターとして、「Mr.KARATE」を5月に配信する。Season Pass 2の価格は1,980円。 【餓狼伝説 CotW｜Mr.KARATE｜ティザート