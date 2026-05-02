【モデルプレス＝2026/05/02】女優の寺島しのぶが5月2日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀のために作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】53歳「国宝」女優「斬新」と話題のつけ麺弁当◆寺島しのぶ、カレーつけ麺弁当披露寺島は「カレーつけ麺弁当にした」とつづり、スープジャーを活用した弁当を公開。麺の上にはフライドガーリックのトッピングが添えられ、スープにはネギがたっぷりと入った食欲を