3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月27日（月）の放送では、この春に高校へ入学し、新しい環境での友達作りに悩む15歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。メンバーがそれぞれの学生時代を振り返りながら、エールを送りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴＜リス