【来週の注目材料】雇用の伸びは鈍化も、総じて堅調さを維持か=米雇用統計 8日に4月の米雇用統計が発表されます。まずは前回3月の雇用統計を振り返ってみましょう。 前回3月の米雇用統計は非農業部門雇用者数(NFP)が前月比+17.8万人と、市場予想の+6.5万人を大きく超える伸びとなりました。2月の数字が-9.2万人から-13.3万人に大きく下方修正されていますが、それを加味しても強い伸びとなります。失業率は4.3％と市場予想お