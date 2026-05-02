◆プロボクシング▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇森脇唯人（判定）ユン・ドクノ●（２日、東京ドーム）スーパーミドル級の東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）２冠戦は、東洋太平洋３位＆ＷＢＯアジアＰ５位の森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝が統一王者のユン・ドクノ（３０）＝韓国＝に２―１判定勝ち。プロ３戦目で２つの地域タイ