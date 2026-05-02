オリックス、ＭＬＢで活躍した田口壮さんが２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。開幕メジャーを引き寄せた意外な行動を明かす一幕があった。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを明かした。カージナルスでワールドシリーズを２回制覇するなど活躍した田口さんは「セントルイス・カージナル