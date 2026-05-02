昨夏から米国を拠点としていたミルコ・デムーロ騎手（４７）＝栗東・フリー＝が、５月２日の京都競馬でＪＲＡのレースに復帰した。日本での騎乗は昨年１２月１４日以来、約５か月ぶり。この日は１１Ｒ・ユニコーンＳのデールエルバハリを含む４鞍に騎乗し、同馬の８着が最高着順だった。復帰初日を終えたＭデムーロ騎手は「ファンが温かい。いいね」と充実の表情。「雰囲気が良かった」と久々の日本競馬を振り返っていた。