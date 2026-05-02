◆パ・リーグロッテ４―５西武（２日・ＺＯＺＯマリン）３位の西武がロッテに連勝し、１５勝１５敗１分けの勝率５割に復帰した。西武の勝率５割は、３月３１日に開幕４戦目を終えた時点の２勝２敗以来となった。２回１死満塁のチャンスで源田壮亮がロッテの先発右腕・田中晴也から押し出し四球を選び、先制。なおも滝沢の遊ゴロの間に走者が生還し、この回２点を先取した。４回２死一塁では１番のカナリオが右中間席中段に