お笑いコンビ「ハイヒール」が2日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演。ゲストのお笑いコンビ「丸亀じゃんご」安場泰介（36）を祝福した。安場は先月24日、お笑いコンビ「爛々」萌々（28）との結婚を発表。萌々と番組共演などで親交があるハイヒールは、事前に安場と萌々の2人から直接結婚報告を受けていたという。モモコは「なんばグランド花月の楽屋にあいさつに来てくれてんけど、一回ドア閉めたも