兄の前では完璧に『いい人』を演じてきたゆかり。しかし祭とふたりきりになるたびに、小学校時代と変わらない意地悪な表情に豹変していました。ついに兄の前で全てを暴露することを決めた祭。その時、ゆかりは祭の目を真っすぐ見つめて、意外な言葉を放つのです…>>【まんが】兄の連れてきた婚約者は…(ウーマンエキサイト編集部)