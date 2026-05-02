【ワシントン共同】米国防総省は1日、オラクルが手がける人工知能（AI）サービスを同省の機密システムに導入することで合意したと発表した。先行して同日発表していたグーグルやオープンAIなど7社に加え、合意したのは計8社となった。AI大手8社と合意したことを踏まえ、マイケル国防次官（研究・工学担当）は1日、X（旧ツイッター）で「AI能力を軍に直接組み込んで加速させる大きな一歩となる」と書き込んだ。国防総省は、膨