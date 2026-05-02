原油放出作業について説明する関係者＝2日午後、鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地資源エネルギー庁は2日、鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地で、元売り会社への原油引き渡し作業を報道陣に公開した。1日から全国計10カ所で順次進めている追加放出の一環。中東情勢の悪化に伴う石油の調達不安に対応する狙いがある。志布志基地での放出は2日午後2時15分に始めた。洋上の荷役用桟橋に着けた元売り会社の大型タンカーに配管をつ