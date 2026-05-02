中日クラウンズ第3日（2日・愛知県名古屋GC和合＝6557ヤード、パー70）前日から持ち越した第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、ツアー未勝利の細野勇策が通算12アンダーの198で単独首位に浮上した。3位から出た第3ラウンドを8バーディー、2ボギーの64で回った。1打差2位に小平智。10アンダーの3位に勝俣陵。さらに1打差の4位に岩崎亜久竜ら3人が並ぶ混戦となった。今季国内初戦の石川遼は16位。（第3ラウンド出場66選手＝