◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、超速の一撃を放った。5点リードの8回。巨人・ルシアーノの高め直球を完璧に捉えた。リーグ単独トップに浮上する今季8号ソロをマーク。バックスクリーンには、打球速度187キロと驚異の数字が表示された。