◇NTTジャパンラグビーリーグワン2部第13節花園29―39東葛（2026年5月2日柏の葉）花園は29―39で東葛に敗れ、2連敗で首位から陥落して2位に後退した。2位だった愛知は78―17で大阪に快勝。最終節を残して首位に浮上し、1部との入れ替え戦出場が決まった。3位の江東は34―26で九州に競り勝った。2位花園との勝ち点差を「4」とし、入れ替え戦出場へと望みをつないだ。最終節で1位の愛知と2位の花園が対戦。3位の江東は