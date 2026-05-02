◇プロ野球 パ・リーグ 西武 5-4 ロッテ(2日、ZOZOマリン)ロッテは西武に敗れ、カード2連敗となりました。先発の田中晴也投手は前回から中13日でのマウンド。2回、味方のエラーも絡みノーアウト満塁のピンチを招くと、押し出し四球と内野ゴロの間に計2点を先制されます。さらに4回にカナリオ選手に2ラン、6回に石井一成選手にソロHRを被弾。この試合は6回5失点(3自責点)でマウンドを降りました。打線は西武先発・武内夏暉投手から2