CANDY TUNEが日本最古の遊園地「浅草 花やしき」をジャックするイベント『CANDY TUNE 3rd Anniversary「浅草 飴やしき」』が、5月1日から5月8日の8日間開催される。これにあわせて、メディア発表会が4月30日に「浅草 花やしき」にて開かれ、メンバーの福山梨乃、桐原美月、南なつ、小川奈々子、立花琴未、宮野静、村川緋杏が登壇した。 （関連：