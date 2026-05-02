ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に「4番三塁」で先発出場。第2打席に6号、第3打席に7号と移籍後初となる1試合2本塁打を放ち、チームの勝利（7－3）に貢献した。ここまで7本塁打と18打点をマークしている岡本は、チーム2冠王に立っている。地元放送局『スポーツネット』やMLB公式サイトなど米複数メディアが試合の様子を伝えている。 ■「反応でう