YouTuberのヒカルが2日、自身のXを更新。タモリに関する発言について、落語家・立川志らくからX上で指摘を受け、反論、その後“和解”した。【画像】ヒカル、タモリ発言めぐり志らくに反論も…まさかの展開自身のYouTubeチャンネルで、ヒカルは「タモリさんって、子どもの頃見ていた時に面白さがわからなかったんですよ。イグアナの真似とかしていて、面白くないやん。要は、博識っていう面白さなんですか？」ってコメント。梶