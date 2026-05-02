米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）が、１日（日本時間２日）に行われたプレーオフ（ＰＯ）西カンファレンス１回戦（７回戦制）ロケッツとの第６戦で２１得点、６リバウンドと大活躍。チームは突破を決めた。先発出場した八村は３４分４４秒にわたってプレーし、ＰＯ自己最多タイとなる３点シュート５本を決めるなど爆発。チームは９８―７８と快勝し、西カンファレンス準決勝に進出した。大一番で驚異