ノアは２日、団体史上初めて大みそかに横浜ＢＵＮＴＡＩ大会を開催することを発表した。近年のノアは元日に日本武道館で年間最大興行を開催するのが恒例となっていた。しかしその年間スケジュールが大きく変更となる。まずは１２月３１日に団体としては初となる大みそか興行の開催が決定。そして翌日の２０２７年１月１日には後楽園ホール大会での興行を行うことが発表された。プロレス・格闘界では昨年大みそかにＲＩＺＩＮ