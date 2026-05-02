お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演。先月２８日に亡くなった俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）を追悼した。五十嵐さんの所属事務所は２日、公式サイトを通じて「去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んで