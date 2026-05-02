巨人の又木鉄平投手（２７）が２日の阪神戦（甲子園）に先発し５回１０９球を投じて９安打２失点と粘投した。強力打線相手になんとか粘った。初回二死二塁から岸田の捕逸で走者を三塁に進めると、４番・佐藤に適時打を浴びて先制点を献上。続く２回も一死満塁のピンチを招いたが、なんとかこの回は無失点とした。その後も毎回得点圏に走者を進める苦しい投球となると、３回には大山の適時三塁打で２失点目。それでも粘り強い投