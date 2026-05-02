子どもを預ける保育園や学校は、親にとって心強い味方。ですが、中には「それはさすがに……」と周囲が絶句してしまうような、過剰な要求を突きつける保護者もいるようです。今回は、マイナビニュース会員304名に聞いた「印象的な保護者」に関するアンケートの中から、特に現場を震撼させた「先生への要求が強すぎる親」のエピソードをピックアップしてご紹介します。「先生への要求が強すぎる親」のエピソード○「やばい保護者」