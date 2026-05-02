敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席で13号3ランを放った。3打数1安打、3打点、2四球でチームの8-2勝利に貢献した。本塁打争いでは単独トップに浮上した一方、メジャー史上初の快挙も達成した。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者はXで「ムネタカ・ムラカミとモンゴメリーが同じ試合でホームランを放ったのは既に今季7度