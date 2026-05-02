東京ドームで決戦ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。現地チケットで最高額は大卒新入社員の平均初任給超えとなっている。生観戦チケットは5万5000人分がソールドアウト。最高額はリングから最も近いSRS席で、なんと33万円だ。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」によると