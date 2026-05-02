物価高が続くなかでも、出費は抑えつつおしゃれを楽しみたい！ そんな大人女性のために、上下で5,000円以下とは思えない今っぽスタイルをご紹介。【GU（ジーユー）】のアイテムを使った、洗練見えが狙えるモノトーンスタイルや、春色を盛り込んだフェミニンな着こなしは、真似するだけで周りから褒められるかも。 モノトーンスタイルに春らしい華やぎをプラス 【GU】「布帛コンビネーショ