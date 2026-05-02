これは知人のA子さんに聞いたお話です。我が子のスポーツを熱心に応援するパパ友の存在は心強いものですが、その熱意が思わぬ方向へ暴走してしまうことも……。善意の顔をした「毒」が子どもたちの心に忍び寄ったとき、事態を動かしたのは親の説得ではなく、子どもたちの真っ直ぐな言葉でした。 親切なパパ友は、忍び寄る「不穏な影」の正体でした サッカーに励む息子を応援するA子さんにとって、練習に熱心に付