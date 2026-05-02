俳優で脚本家、演出家の宅間孝行が主宰する演劇ユニット「タクラボ」の新作舞台「ＬＯＶＥＨＯＴＥＬに於ける情事とＰＬＡＮの涯て」が２日、東京・中野のザ・ポケットで開幕した。「くちづけ」や「あいあい傘」などで知られる演劇プロジェクト「タクフェス」を率いる宅間が、「自分の原点といえる小さな劇場で、『タクフェス』ではやれないような挑戦的な作品をやってみたい」との思いから２０２３年にたち上げた「タクラボ」