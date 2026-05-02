今週から短期免許で騎乗しているフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝が新潟２Ｒ・３歳未勝利戦でいきなり結果を出した。２番人気のミアルーチェ（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ルーラーシップ）に騎乗すると、直線は上がり最速の末脚を引き出して首差の接戦を制した。調教に騎乗した際、「とても動きが良かった」と好感触だった３歳牝馬を見事、初勝利に導いた。昨夏の「２０２５ワールド