◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天がソフトバンクに敗れ、６連敗を喫した。一発攻勢に沈んだ。両チーム無得点の３回。先発したウレーニャが２本の安打と四球で２死満塁のピンチを背負うと、栗原に満塁アーチを浴びた。４点のビハインドを背負う展開となった。さらに４回には山川にソロを被弾。リードを広げられた。打線は初回に２死一、二塁の好機を演出。村林が左前安打を放ち、二塁