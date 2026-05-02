◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが４月９〜１２日に３連勝して以来となる２連勝で６カードぶりの勝ち越しを決め、貯金を４とした。先発の大津亮介投手が７回無失点で開幕４連勝。栗原陵矢内野手、山川穂高内野手にも本塁打が飛び出し、快勝した。大津は初回２死一、二塁のピンチを招き、村林に左前打を許したが、これを左翼・笹川が捕殺。立ち上がりを無失点で抑えて流れに乗