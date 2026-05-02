◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人・石川達也投手（２８）が２番手で２回４失点と捕まった。阪神戦で大量失点するのは今季２度目となった。０―２の６回から登板し、最初のイニングは無失点。打線が１点差に詰め寄った直後の７回、イニングまたぎを託されるも５本のヒットを集中されて１―６とリードを広げられた。移籍２年目の左腕は今季初登板の３月２９日・阪神戦（東京ドーム）で１回４安打４失点。