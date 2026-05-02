〈「ボクシングだけは本当に描きたくなかった」のに、『はじめの一歩』を描いたら大ヒット…森川ジョージが明かす名作マンガの誕生秘話〉から続く35年以上にわたってボクシングマンガ『はじめの一歩』を描き続けている森川ジョージさん（60）。もともとボクシングマンガは描きたくなかったというが、それ以前に3作連続で打ち切りの憂き目にあっており、編集部からの依頼もあってテーマとして選ぶことに。長いブラッシュアップを