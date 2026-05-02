ボートレースからつの「BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選」は2日、2日目が行われた。2日目は2着2本にまとめた末永和也（27＝佐賀）。しかし、表情はさえなかった。「直線は普通より少しいいくらいになるけど、ターンが安定しません。合えば出足も良くなると思うけど、合わせ切れてないです」と、いつもの強烈なターンは披露できなかったからだ。地元からつでは2024年6月20日のG3ウエスタンヤングから10節連続優出中で、昨年